Премьер-министр поручил строго контролировать соблюдение правил, установленных комендатурой

Состоялось очередное заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения, которое в удаленном режиме вел премьер-министр Никол Пашинян. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Открывая заседание, премьер-министр отметил: “Уважаемые коллеги, несмотря на предпринимаемые правительством превентивные меры и установленные комендатурой правила, в стране фиксируется ежедневный рост случаев случаев коронавирусной болезни. Предлагаю на сегодняшнем заседании обсудить ситуацию с эпидемией коронавируса в республике, эффективность предпринимаемых мер и наши дальнейшие действия по предотвращению распространения инфекции”.

Министр здравоохранения Арсен Торосян представил информацию о статистике подтвержденных случаев коронавирусной болезни, показателях выздоровления и смертности, состоянии здоровья пациентов, а также о контрольных работах, осуществляемых звеном первичной охраны здоровья в отношении изоляции зараженных случаев. Министр коснулся динамики распространения инфекции и шагов, предпринимаемых в направлении увеличения потенциала системы здравоохранения.

Затем премьер-министру было доложено о предпринимаемых контрольных мерах по соблюдению правил, установленных комендатурой, и о ситуации, связанной с изменением поведения общества и применением защитных мер. Стороны коснулись эффективности рейдов в отдельных административных районах, профилактических действий инспекционных органов и полиции. Стороны обсудили ситуацию, связанную с соблюдением превентивных правил в наиболее рискованных сферах, меры ответственности, применяемые в случае зафиксированных нарушений. Было отмечено, что, несмотря на ограничения, в стране фиксируются случаи организации массовых мероприятий, которые также оказывают негативное влияние на общую эпидемиологическую ситуацию.

В ходе развернувшегося вокруг дальнейших действий обмена мнениями был представлен ряд наблюдений, в которых преобладало предложение по максимальному ужесточению мер контроля.

Подводя итоги обсуждения, премьер-министр отметил: “Мы идем вперед по логике ужесточения контроля за соблюдением правил. Необходимо проводить серьезнейшую работу по повышению дисциплины соблюдения правил, установленных комендатурой, и предотвращению организации любого массового мероприятия”.

Никол Пашинян поручил руководителям государственных органов, осуществляющих контроль, каждодневными совместными действиями строго контролировать соблюдение превентивных правил, организацию различных массовых мероприятий и периодически докладывать ему о ходе и результатах.