Демонтаж строений на берегу озера Севан становится причиной протестов

Чистка прибрежных территорий Севана находится на деятельном этапе. На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс заместитель министра окружающей среды Ирина Капланян отметила, что инвентаризированы здания-строения прибрежных участков, которые подлежат сносу.

“В качестве первоочередности выделены те здания-сооружения, которые являются временными строениями, в этом случае снос не будет проблематичным. Но есть территории с правом собственности. И уже есть и те, кто выступает против демонтажа”, - сказала Ирина Капланян.

Заместитель министра отметила, что если хозяева строений не будут сами демонтировать, это сделает государство. Что касается тех зданий-строений, которые являются жилыми, то заместитель министра отметила, что с гражданами будет проведена работа в этом направлении для уточнения дальнейших действий.

Будет ли в этом году дополнительный водозабор из Севана или нет, по словам замминистра, на данный момент пока неясно. Причина в том, что в плане осадков этот год переменчив. В частности, в начале года было довольно мало осадков, министерство даже представило правительству проект, по которому этот год был быть объявлен маловодным. В мае был зафиксирован положительный сдвиг в плане осадков. Осадков было столько, что 10 мая уже был исчерпан весь объем за май.

Межведомственная рабочая группа завершила работы по инвентаризации как государственных, общинных, так и частных зданий, находящихся в абсолютных отметках до 1 901, 5 метров уровня воды в озере. Площадь государственных и общинных зданий-строений, подлежащих демонтажу или сносу, составила более 4 900 квадратных метров, а общая площадь подлежащих сносу частных сооружений превысила 68 000 квадратных метров. На первом этапе планируется демонтировать строения, являющиеся государственной и общинной собственностью. С этой целью Министерство окружающей среды проводит конкурс на программу “Работы по составлению проектно-сметной документации по демонтажу (сносу) затопленных государственных и общинных зданий на прибрежных участках озера Севан”.

Для работ по сносу частных зданий и строений, находящихся на отметке до 1 901.5 метров уровня воды в озере Севан, их владельцам были отправлены соответствующие уведомления для самостоятельного осуществления работ по сносу. В случае невыполнения требования в установленном законом порядке эти работы будут осуществляться за счет государственных средств с условием в дальнейшем взыскания этих средств от частных собственников.