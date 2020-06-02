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Игорь Каграманян назначен первым замглавы Минздрава России

Игорь Каграманян назначен первым замглавы Минздрава России

Член Совфеда Игорь Каграманян назначен первым заместителем министра здравоохранения. Соответствующее постановление подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Арменпресс со ссылкой на Regnum.

 «Искренне поздравляем, желаем успехов, надеемся на взаимодействие и плодотворное сотрудничество», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Отметим, что Каграманян является в Совфеде представителем от исполнительного органа государственной власти Ярославской области, первый зампредом комитета Совфеда по социальной политике.

 


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