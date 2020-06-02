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В Армении будет наблюдаться полутеневое лунное затмение

В Армении будет наблюдаться полутеневое лунное затмение

В Армении 5 июня будет наблюдаться полутеневое лунное затмение.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Бюраканская обсерватория.

“Поздним вечером 5 июня можно будет увидеть полутеневое лунное затмение. Затмение будет наблюдаться в Армении, во многих европейских странах, в Австралии и в других местах”, - говорится в сообщении обсерватории.

Лунное затмение происходит тогда, когда луна, двигаясь по своей орбите вокруг земли, оказывается на противоположной от солнца стороне земли, и тень земли покрывает Луну.

“Полутеневое лунное затмение отличается от частичного затмения тем, что в этом случае затененные части луны становятся более тусклыми, чем остальная часть луны. В этом случае нам кажется, что мы видим обычную Луну, только более тусклую”, - говорится в сообщении.

Затмение в Ереване будет наблюдаться с 21:45, максимальный цикл будет в 23:00, и завершится ночью в 01:00.


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