У одного из сотрудников мэрии Еревана подтвержден COVID-19

У одного из сотрудников мэрии Еревана обнаружен COVID-19, круг его общения выявлен.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь мэра Акоп Карапетян.

“На данный момент есть данные о заражении одного человека, он не из руководящего состава. Круг общения зараженного сотрудника уже выявлен и изолирован”, - отметил Карапетян и добавил, что данный сотрудник не из руководящего состава мэрии Еревана.

По его словам, в нескольких структурах мэрии также есть зараженные лица.

По состоянию на 11:00 2 июня в Армении подтверждено 10 009 случаев коронавируса, из которых 3 427 выздоровели

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 6 368 пациентов. Всего было проведено 59 917 тестов. В общей сложности из-за коронавируса зарегистрировано 158 летальных исходов.

Зафиксирован 1 случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила вследствие другой болезни. По общему счету таких случаев - 56.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян