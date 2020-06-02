Армянские саперы в Сирии в течение мая разминировали 17 471 кв / м заминированной территории

Саперы 4-ой группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Армении, в течение мая разминировали 17 471 кв / м заминированной территории. В ходе разминирования были обнаружены самодельные снаряды с газовыми баллонами, 18 противопехотных мин ПМН-2. Об этом Арменпресс сообщили в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы.

“С первого дня осуществления гуманитарной миссии было разминировано 170 209 квадратных метров, сирийским властям были выданы сертификаты на 142 000 квадратных метров разминированной территории. Врачи 4-й группы в мае в условиях эпидемических ограничений оказали медицинскую помощь 549 местным жителям. Таким образом, гуманитарная группа Армении с февраля 2019 года по сей день оказала медицинскую помощь 12 584 пациентам.

В то же время, 1 июня специалисты группы, осуществляющей гуманитарную миссию в Сирии, передали домам престарелых и детдому армянской общины Алеппо подарки, собранные в ходе акции “Горстка улыбок” ” , - говорится в сообщении Центра гуманитарного разминирования и экспертизы.