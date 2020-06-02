МНОКС объявляет конкурс на магистерское образование в Иордании

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения объявляет конкурс на 2020 - 2021 учебный год с целью получения магистерского образования в высших учебных заведениях Иорданского Хашимитского Королевства (15 мест на стипендии) по следующим специальностям”

“Информационные технологии”

“Архитектура и строительство”

“Археология”

“Лингвистика”

“Медицина”

“Арабский язык”

“Исламоведение”

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в конкурсе могут принять участие граждане Армении - выпускники вузов и обучающиеся на выпускном курсе.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать заявку только на одну специальность.

Кандидаты, претендующие на стипендию, должны представить:

Заявление и анкета для участия в конкурсе, где должна быть указана предпочитаемая специальность (формы прилагаются)

Опросник, предоставленный иорданской стороной

Копии дипломов и приложений к диплому (лист успеваемости), переведенные на английский язык и с нотариальным подтверждением

Учащиеся выпускных курсов бакалавриата - академическую справку о всем периоде обучения, переведенная на английский язык и нотариально заверенную

Копия паспорта

Автобиография (CV) / на английском языке/,

Медицинскую справку / приложение / (на английском языке)

4 цветные фотографии размером 3×4.

Лица мужского пола представляют копию военного билета или свидетельство о приписке или соответствующую справку с призывного участка.

Конкурс абитуриентов для магистерского образования будет организован согласно приказу министра образования и науки РА N1193-Ն от 6 декабря 2007 года “О порядке приема и обучения в магистратуру в высших учебных заведениях Республики Армения”.

Желающие принять участие в конкурсе должны представить пакет, требуемый пунктами 1-9, в режиме онлайн, в Министерство НОКС Армении на адреса электронной почты: [email protected] и [email protected]

Крайний срок подачи заявок - 15 июня 2020 года.

Победившие в тендере заявители должны представить пакет оригиналов требуемых документов в отдел внешних связей и внешних связей правления Министерства НОКС Армении в 2 экземплярах - вместе с копией (1+1).

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, обусловленную коронавирусом нового типа COVID-19, командировка граждан Армении, признанных победителями в конкурсе, в Иорданское Хашимитское Королевство будет осуществляться в согласованные с иорданской стороной сроки после урегулирования ситуации.

Обучение успешно преодолевших конкурс кандидатов будет осуществляться полностью бесплатно за счет средств бюджета Иорданского Хашимитского Королевства.

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел внешних связей управления внешних связей и диаспоры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении по адресу: Ереван, ул. В. Саркисяна 3, Дом правительства 2.

Уведомление

Отношения, связанные с предоставлением гражданам Республики Армения мужского пола отсрочки от призыва на обязательную военную службу, регулируются Законом Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего” и установлением порядка и условий выдачи отсрочки от призыва на обязательную военную службу гражданам, имеющим значительные достижения в области науки и образования, постановлениями правительства Республики Армения N1394-н от 29 августа 2002 года и N117-н от 5 февраля 2015 года, решением правительства Республики Армения от 12 апреля 2018 года N 451-Н “О признании утратившим силу решения правительства Республики Армения N15 от 13 января 2000 года”.

На основании международных соглашений гражданам, командированным Министерством образования, науки и спорта Республики Армения в высшее учебное заведение иностранного государства, отсрочка от призыва на обязательную военную службу не предоставляется.