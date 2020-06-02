Замминистра юстиции представила изменения в законопроекте о создании патрульной службы

Национальное собрание для принятия во втором чтении и полностью обсудило законопроект о создании новой патрульной службы, в который внесено одно изменение.

Как сообщает Арменпресс, на заседании парламента пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О полиции” и внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О службе полиции” представила заместитель министра юстиции Армении Кристине Григорян.

“С внесенными после первого чтения поправками закон вступит в силу на следующий же день после его опубликования”, - сказала Григорян.

Законопроектом предлагается создание новой патрульной службы, которая заменит ныне действующую патрульную службу и дорожную полицию.

Патрульная служба будет существенно отличаться, и заменит действующие ныне две внешние службы полиции - патрульно-постовую службу и дорожную полицию. Комплектация патрульных служащих состоится исключительно по открытому конкурсу, в результате отбора и проведения 5-месячной образовательной программы переподготовки. Комплектация патрульных служащих состоится исключительно по открытому конкурсу, в результате отбора служащих и осуществления образовательной программы их переподготовки по 5-месячной программе.

В рамках первого тура служба будет задействована в Ереване до первого квартала 2021 года, затем по всей республике - до первого квартала 2022 года. Новая патрульная служба будет иметь новую форму, новое оснащение специальными средствами оружия, транспортными средствами и техническим оборудованием.

Параллельно с задействованием новой патрульной службы для обеспечения эффективности этой службы будет создан и Центр оперативного управления, который помимо функций единого управления вызовами, сигналами будет осуществлять также и функции управления внешними силами полиции, обеспечивая быстрое обслуживание полученных сигналов, профессиональную поддержку, консультацию граждан и т. д.

1 июня на заседании Национального собрания Армении пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О полиции” и О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О службе в Полиции” был принят в первом чтении 111 голосами “за”

Норайр Шогикян