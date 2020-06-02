Тренер-испанец “Лори” не продолжит работу в ванадзорском клубе

Главный тренер ванадзорского футбольного клуба “Лори” не продолжит работу в клубе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. Завершились сроки контрактов испанского тренераа Давида Кампани, а также и его помощников Франциско Компани, Хорхе Гомеса, Агустина Пиреса и Энрике Хила.

“Лори” не может продлить контракты с испанским тренерским штабом, поскольку из-за ситуации во всем мире, вызванной вирусом COVID-19, возвращение Давида Кампани и его помощников в Армению невозможно.

Испанский тренерский штаб работал в “Лори” с июня 2019 года.

Подготовила Варвара Айрапетян