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В 40 городах США вследствие протестов и беспорядков введен комендантский час

В 40 городах США вследствие протестов и беспорядков введен комендантский час

В 40 городах США вследствие протестов и беспорядков, связанных с убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, введен комендантский час.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Акция протеста 1 июня была организована и в крупнейшем городе США - Нью-Йорке.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блассио объявил о введении в городе комендантского часа с 23:00 понедельника до 5:00 вторника. Из приказа мэра видно, что в городе трудно поддерживать общественный порядок, особенно в эти часы. Ограничения введены ради обеспечения безопасности граждан и их имущества, а также для предотвращения распространения инфекции коронавируса.


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