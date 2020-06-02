В Лас-Вегасе во время акции протеста стреляли в сотрудника полиции

В Лас-Вегасе во время акции протеста в связи с убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда стреляли в голову сотрудника полиции.

Как передает Арменпресс со ссылкой на “РИА Новости”, об этом сообщил телеканал “8 Ньюз” Лас-Вегаса, ссылаясь на источник в полиции.

Согласно данной информации, неизвестный выстрелил в полицейского в отеле-казино “Circus Circus”.

Массовые демонстрации и беспорядки в городах США начались после того, как в интернете появилась видеозапись, на которйм видно, как полицейские в ходе задержания, производившегося 25 мая, убивают темнокожего Джорджа Флойда, заплатившего за купленный в магазине товар фальшивыми купюрами, придавливая его шею. В Миннеаполисе объявлен комендантский час.