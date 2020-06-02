Известны имена победителей “Конкурса художественного чтения”

Опубликованы имена победителей “Конкурса художественного чтения”.

Как передает Арменпресс, в возрастной группе с 3 по 5 класс первое место занял Гагик Багдасарян, второе - Флора Погосян, третье - Атом Григорян. В этой возрастной группе приз симпатии жюри получила Наре Манукян, специальный приз “Проснись” - Давид Атасунц.

В возрастной группе с 6 по 9 класс первое место занял Айк Григорян, второе - Гаяне Мелконян, третье - Князь Салоян. В этой возрастной группе приз зрительских симпатий получил Манвел Ованнисян, специальный приз “Проснись” - Донара Григорян.

Специальной премии от диаспоры удостоилась Наре Исаян.

“Мы хотим поблагодарить и поздравить всех, всех участников конкурса. Вы все победители, так как были участниками этого прекрасного праздника чтения. Цель нашего конкурса - не проверка знаний и способностей детей, а расширение их мировоззрения и кругозора, направление в мир чтения и творчества, к размышлению вокруг прочитанного, формированию ценностной системы, которую можно вынести из прочитанного, и к восприятию этих ценностей как духовного богатства. Мы считаем, что за этот короткий период мы сумели решить поставленные перед нами задачи. Мы более чем уверены, что многие из участников конкурса вышли победителями, получив большой запас знаний”, - говорится в сообщении организаторов конкурса.

Призерам будут вручены подарки, благодаря участникам, занявшим с первого по третье места, библиотеки их школ пополнятся книгами из серии “Моя библиотека” издательства “Эдит принт”.

Конкурс осуществило издательство “Эдит принт”, при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, мэрии Еревана, Национальной детской библиотеки им. Хнко Апера, образовательно-общественной организации “Зартнир” (“Проснись”) и Армсвисбанка.