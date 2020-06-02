Александр Лукашенко пожелал Николу Пашиняну и его семье скорейшего выздоровления

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко по инициативе последнего. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр Армении и президент Беларуси обменялись мнениями по поводу коронавирусной пандемии и мероприятий по борьбе, ведущейся в этом направлении. Пашинян и Лукашенко представили ситуации в своих странах, обменялись информацией о предпринятых шагах и достигнутом опыте.

В конце беседы президент Лукашенко пожелал премьер-министру Пашиняну и его семье скорейшего выздоровления, выразив надежду, что им удастся быстро преодолеть коронавирусную пандемию и, как и прежде, встречаться друг с другом лицом к лицу.