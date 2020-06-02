Через онлайн-систему уже заявлено 4 745 первоклассников

Во всех государственных общеобразовательных школах Армении в этом году прием первоклассников осуществляется посредством онлайн-системы. Как сообщили Арменпресс в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении, с 9 часов 1 июня на сайте hayt.emis.am начался процесс подачи заявок. Поскольку в этом году установлены некоторые приоритеты, в период с 1 по 10 июня регистрируются следующие заявители:

Один из родителей ребенка, поступающего в 1-й класс, является сотрудником данной школы

У ребенка, идущего в 1 класс, есть родная сестра или брат, которые уже обучаются в данной школе.

“На данный момент уже заявлено 4 745 первоклассников. Процесс проходит ровно, технических проблем не возникает. С 9:00 11 июня смогут регистрироваться те, кто не соответствует вышеуказанным двум пунктам.

Родителей, не подавших заявок, призываем еще раз проверить наличие и точность своих личных данных в соответствующей системе на веб-сайте stugum.emis.am. На сайте открывается два поля, куда должны быть введены номерные знаки общественных услуг родителя и ребенка. Если родитель ввел номерной знак общественных услуг, но получил ответ: система не обнаружила связь родитель-ребенок (которая автоматически должна была быть доставлена из базы данных агентства ЗАГСа), то родителю будет предложено посредством нажатия на соответствующую кнопку передать данные в ЗАГС, чтобы они были оцифрованы”, - говорится в сообщении министерства.