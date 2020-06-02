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Никол Пашинян поздравил премьер-министра Италии по случаю Национального праздника

Никол Пашинян поздравил премьер-министра Италии по случаю Национального праздника

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте по случаю Дня Итальянской Республики. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Ваше превосходительство!

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Италии с Национальным праздником - Днем Итальянской Республики.

Традиционные дружественные отношения между нашими народами, основанные на тесных исторических связях, продолжают развиваться в духе взаимовыгодного партнерства. За прошедшие годы нам удалось ощутимо расширить многослойное сотрудничество между нашими странами, установить диалог на высоком уровне, основанный на доверии, уважении и взаимопонимании.

С теплотой вспоминаю свой официальный визит в Италию, который, уверен, придал новый импульс укреплению наших межгосударственных отношений.

Уверен, что совместными усилиями мы и в дальнейшем сможем развивать и углублять наше сотрудничество во благо наших стран.

Выражаю свою поддержку и содействие Вам и дружественному народу Италии в борьбе с эпидемией Covid-19 и в преодолении ее тяжелых последствий, желаю стойкости и терпения”.


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