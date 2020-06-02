В Армении подтверждено 517 новых случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 2 июня в Армении подтверждено 10 009 случаев коронавируса, из которых 3 427 выздоровели

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 6 368 пациентов. Всего было проведено 59 917 тестов. Выявлено 517 новых случаев заражения (самое высокое число, зафиксированное до сих пор в Армении), 25 пациентов выздоровели.

В общей сложности из-за коронавируса зарегистрировано 158 летальных исходов (увеличилось еще на 19).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были мужчины 80, 53, 64, 80, 82, 75, 58, 69, 57, 79, 63, 69, 75 лет и женщины 81, 50, 74, 86, 60, 61 лет. Кроме последней скончавшейся женщины, все имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила вследствие другой болезни. По общему счету таких случаев - 56.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян