Воспитанники сиротского приюта-гимназии “Птичье гнездо” получили подарки от Фонда “Мой шаг”

1 июня, в День защиты детей, на мероприятии, организованном по инициативе чрезвычайного и полномочного посла Армении в Ливане Ваагна Атабекяна, воспитанникам сиротского приюта-гимназии “Трчноц буйн” (“Птичье гнездо”) были переданы подарки Фонда “Мой шаг”. Как сообщили Арменпресс в Фонде “Мой шаг”, этот особый детский приют действует под эгидой Католикосата Великого Дома Киликийского.

Еще в мае, в ответ на просьбу посла Армении в Ливане господина Атабекяна, супруга премьер-министра Армении, председатель Совета попечителей Благотворительных фондов “Мой шаг” и City of smile / Город улыбок “ Анна Акопян выразила готовность оказать общине содействие.

Приют “Трчноц буйн” был создан в тяжелые для армянского народа времена и взял на вооружение миссию по сохранению армянства в крайне сложных геополитических условиях. “Сегодня армянская община братского Ливана нуждается в Родине, и мы в рамках наших полномочий сделаем все возможное для их поддержки”, - ранее в письме послу отметил исполнительный директор Фонда “Мой шаг” Ованес Казарян и направил добрые пожелания фонда как армянской общине, так и всему народу братского Ливана

В тот же день, 1 июня, в рамках другого мероприятия, господин Атабекян передал помощь Фонда “Мой шаг” детям и юношам, нуждающимся в особом уходе Центра “Звартноц”.

“Министр по делам молодежи Ливана, директор Центра “Звартноц“ Вардине Оганян-Геворгян придала большое значение этому символическому шагу, проявленному Матерью-Родиной, как образцовому проявлению идеи панармянства. Она попечительскому совету Фонда “Мой шаг”, в лице супруги премьер-министра Армении Анны Акопян, передала благодарность от управления центра.

Фонд “Мой шаг” полон надежд на скорейшее урегулирование ситуации в Ливане и возвращение жизни как армянской общины, так и всего народа братского Ливана в нормальное русло.

Мы хотим, чтобы дети всего мира жили в мире и были защищены”, - говорится в сообщении фонда.