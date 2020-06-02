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НС Армении обсудило во втором чтении законопроект О внесении изменений в Закон “О банковской тайне”

НС Армении обсудило во втором чтении законопроект О внесении изменений в Закон “О банковской тайне”

Национальное собрание Армении обсудило во втором чтении и полностью проект закона О внесении изменения в Закон Республики Армения “О банковской тайне”.

Как передает Арменпресс, автор проекта - правительство Армении.

Основной докладчик, заместитель председателя Центрального банка Нерсес Ерицян отметил, что поправками предлагается признать утратившим силу положение закона, дающее Центральному банку полномочие публиковать имена или названия недобросовестных кредиторов.

Проект закона получил положительное заключение на заседании комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Норайр Шогикян


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