Представителям национальных меньшинств на их праздники будет предоставляться отпуск

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении дополнения в Трудовой кодекс Республики Армения, которым предлагается: представителям национальных меньшинств, проживающим в Армении, будет предоставляться возможность не оплачиваемого отпуска для празднования своих национальных, религиозных и памятных праздников. Как передает Арменпресс, автором проекта является депутат от фракции “Мой шаг” Рустам Бакоян.

Проектом предлагается дополнить часть 1 статьи 176 Трудового кодекса новым пятым пунктом, а именно: для празднования национальных, религиозных и памятных праздников предоставлять неоплачиваемый отпуск, не более 4 дней в году.

Проект закона О внесении дополнения в Трудовой кодекс Республики Армения на заседании Национального собрания 2 июня во втором чтении и полностью был принят 98 голосами “за”.

Норайр Шогикян