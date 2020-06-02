Рудик Уснунц назначен главным советником президента Арцаха

1 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о назначении Рудика Уснунца главным советником президента Республики Арцах, послом по особым поручениям. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.