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Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания. Как передает Арменпресс, 2 июня на голосование будут поставлены законопроекты, обсужденные в предыдущий день, затем депутаты во втором и первом чтении обсудят и ряд других  законопроектов.

Депутаты в первом чтении рассмотрят проект закона О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения “О привлечении банковских вкладов” и прилагаемый пакет законопроектов, закон О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Армения “О валютном регулировании и валютном контроле”, закон О внесении изменений в Закон Республики Армения “О гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц” и ряд других законопроектов.

Во втором чтении парламентарии обсудят проекты законов О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О потребительском кредитовании”, о внесении дополнений и изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения, О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения.

В повестке дня также обсуждения годового сообщения о деятельности Комиссии по телевидению и радио на 2019 год, сообщения о деятельности Центральной избирательной комиссии Республики Армения в 2018 - 2019 годах.

Норайр Шогикян


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