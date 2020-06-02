Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июнь

Европейские индексы - 01-06-20

Европейские индексы - 01-06-20

МОСКВА, 2 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 11586.85 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.43% и составил 4762.78 пункта, британский FTSE вырос на 1.48% и составил 6166.42 пункта, а российский RTSI вырос на 2.28% и составил 1247.61 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации