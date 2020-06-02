Европейские индексы - 01-06-20

МОСКВА, 2 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 11586.85 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.43% и составил 4762.78 пункта, британский FTSE вырос на 1.48% и составил 6166.42 пункта, а российский RTSI вырос на 2.28% и составил 1247.61 пункта.