Газета “Айастани Анрапетутюн”: О чем говорит консультативное мнение ЕСПЧ

С членом парламентской фракции “Мой шаг”, членом постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Суреном Григоряном газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала о консультативном мнении Европейского суда по правам человека, которое было представлено в ответ на запросы Конституционного суда Республики Армения.

Депутат отметил: “На самом деле, нынешняя позиция ЕСПЧ более проблематична с точки зрения Конституционного суда. ЕСПЧ, как мы знаем, были выдвинуты четыре вопроса. На два из четырех вопросов ЕСПЧ не ответил, сказав, что они абстрактны и не соответствуют критериям опроса консультативного мнения. Более того, ЕСПЧ даже констатировал, что невозможно переоформить вопросы таким образом, чтобы можно было дать ответы на них. А на вопросы, на которые он ответил, ЕСПЧ ответил в контексте уже принятых им решений. То есть, было сказано мало нового. Следовательно, не нужно было обращаться в ЕСПЧ вообще: просто нужно было провести соответствующие исследования, и уже стала бы ясна позиция ЕСПЧ. Учитывая все это, а также то, что уже есть сформированная практика, я не прогнозирую, что Венецианская комиссия может выразить диаметрально противоположное мнение. Это не вопрос вкуса. То есть - нравится ли тебе красный или зеленый цвет? Венеция скажет красный, ЕСПЧ - зеленый. Ответы вытекают из сложившейся практики и законодательства государств. Имея те же исходные точки, должно быть примерно одно и то же мнение”.

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