Газета “Айастани Анрапетутюн”: Наш роскошный растительный мир и безалаберное отношение

Республика Армения выделяется выраженным разнообразием растительных сообществ и видов растений, что является результатом сложных физико-географических условий ее территории и благоприятного с флора генетической точки зрения географического положения, на 1 кв / м территории насчитывается более 100 видов растений, что является одним из самых высоких показателей в мире. Кстати, речь идет о высококлассных растениях.

Растительный мир Армении богат почти 3600 видами сосудорасширяющих растений. По количеству видов цветковым растениям не уступают также и водоросли, мхи и лишайники, видовой состав которых еще не полностью раскрыт. Всего известно 290 видов лишайников, 190 видов - только в Севанском бассейне. У нас есть 430 видов мхов.

Если вместе со всем этим вспомнить схему Н. Вавилова, согласно которой Армения является колыбелью возникновения колосковых зерновых культур, предстанет вся роскошь нашей флоры. И завершим еще одним важным фактом - биоразнообразие Армении чрезвычайно богато также и видами, представляющими ценность с точки зрения экономики. Около 2000 видов растений обладают питательными, кормовыми, лекарственными, красящими, эфирными, медоносными и смолистыми свойствами.

Но вместо того, чтобы все это сохранять и правильно использовать, мы продолжаем заполнять Красную книгу растений Армении”.

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