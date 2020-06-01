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В медцентре "Эребуни" родился мальчик весом 5 кг 600 г

В медцентре "Эребуни" родился мальчик весом 5 кг 600 г

В мае в медцентре "Эребуни" родилось 445 детей, один из них - Дэвид, весом 5 кг 600 г. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу медицинского центра в Facebook.

“Несмотря на большие размеры ребенка, у матери не было никаких проблем во время беременности. Давид - шестой ребенок в семье. В целом, в мае самое большое количество рождений в стране, как всегда, было зарегистрировано в МЦ «Эребуни»”, - сообщает медицинский центр.

В последний месяц весны в МЦ "Эребуни" родились 215 девочек и 230 мальчиков. Среди них 10 близнецов.


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