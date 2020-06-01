Иного варианта просто не было: премьер о домашнем лечении бессимптомных случаев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что государство сделало все возможное, чтобы условия изоляции зараженных коронавирусом людей были максимально достойными и комфортными, однако в таких условиях увеличения количества случаев заражения нет возможности держать их в таких условиях. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на онлайн-брифинге после заседания комендатуры, коснувшись вопроса о том, не способствует ли выписка бессимптомных пациентов и их возвращение в семью, где другие здоровы, распространению заражения.

«Мы придерживались политики изоляции до тех пор, пока возможности отелей и объектов изоляции были доступны. В то же время, я думаю, что граждане Республики Армения являются свидетелями того, что правительство, министерство здравоохранения и комендатура сделали все возможное, чтобы условия изоляции были максимально достойными и комфортными. Но наступило время, когда было так много изолированных людей и так много положительных случаев, что далее не было возможности держать их в таких условиях. И иного пути решения просто не было», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что во многих случаях недиагностированные случаи, о которых и сами носители, и окружающие его люди не подозревают, более опасны с точки зрения распространения инфекции, чем диагностированные.

Премьер-министр отметил, что в этих условиях бдительность в отношении положительно диагностированных случаев должна быть в два раза выше, другого выхода просто не было. Он также напомнил, что многие страны изначально лечат бессимптомные случаи в домашних условиях.