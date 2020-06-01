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Возобновление воздушного сообщения планируется с середины июля

Возобновление воздушного сообщения планируется с середины июля

Воздушное сообщение Армении, по предварительным подсчетам, будет возобновлено в середине июля. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Армении, комендант Тигран Авинян на онлайн-брифинге после заседания комендатуры.

«На ближайших заседаниях будет обсуждено планирование шагов, связанных с сектором туризма, и вопросы, связанные с возобновлением воздушного сообщения. Предполагается, что предварительные сроки открытия воздушного сообщения будут возобновлено с середины лета, то есть с середины июля», - сказал Авинян.

По его словам, будут разработаны соответствующие правила, которые могут максимально снизить риск распространения инфекции, когда речь идет о туризме.


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