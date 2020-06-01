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Первые тесты армянского производства будут переданы врачам 2 июня

Первые тесты армянского производства будут переданы врачам 2 июня

В Армении началось местное производство диагностических тестов на коронавирус, и 2 июня первая партия будет передана Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний. Как сообщает Арменпресс, об этом на онлайн-брифинге после заседания комендатуры заявил вице-премьер Республики Армения, комендант Тигран Авинян.

«Мы также инициировали производство тестов в Армении, и уже началось производство на основе импортированных 100 тыс реагентов. Завтра первая партия, 350 тестов, будет передана в НЦКПЗ», - сказал Авинян.

По оценкам, Институт молекулярной биологии сможет ежедневно производить 3000-3500 тестов. 


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