440 пациентов находятся в тяжелом, 55 - крайне тяжелом состоянии 

Число инфицированных коронавирусом людей в Армении, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, в последние дни составляет около 500: тенденций к улучшению показателя нет. Как сообщает Арменпресс, об этом на онлайн-брифинге после заседания комендатуры заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«В воскресенье было проведено небольшое количество тестов, потому что не все лаборатории работали на полную мощность, так как их необходимо регулярно ставить на профилактический отдых, чтобы получить качественный результат тестов. Напряженной остается ситуация с больничными койками, особенно реанимационными. У нас 440 граждан в тяжелом состоянии, 55 граждан - в крайне тяжелом состоянии, 16 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сказал Торосян.

По его словам, тенденций к улучшению ситуации нет, и необходимо более интенсивно продолжать все мероприятия, особенно соблюдение простых правил поведения, чтобы количество заражений не увеличилось. Министр призвал носить маски, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.