Нурсултан Назарбаев направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю дня рождения

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с днем его рождения. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения! На должности премьер-министра Республики Армения Вы проводите важную работу, направленную на создание условий для устойчивого развития Армении и укрепления ее государственности.

Отрадно, что на современном этапе наши страны связывают дружественные и взаимовыгодные отношения. Убежден, что и в дальнейшем казахстанско-армянское партнерство будет крепнуть на благо наших народов.

”.