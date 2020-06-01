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Нурсултан Назарбаев направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю дня рождения

Нурсултан Назарбаев направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю дня рождения

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с днем его рождения. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

Уважаемый Никол Воваевич! 

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения! На должности премьер-министра Республики Армения Вы проводите важную работу, направленную на создание условий для устойчивого развития Армении и укрепления ее государственности. 

Отрадно, что на современном этапе наши страны связывают дружественные и взаимовыгодные отношения. Убежден, что и в дальнейшем казахстанско-армянское партнерство будет крепнуть на благо наших народов. 

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности”.
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