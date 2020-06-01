Комендатура обсуждает возможность ужесточения условий ношения масок. Как сообщает Арменпресс, об этом на онлайн-брифинге после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Деятельность полиции и инспекционных органов показывает, что, тем не менее, в республике все еще много граждан, которые не соблюдают противоэпидемические правила. Полиция оштрафовала 1232 человека, и 134 объектов в настоящее время закрыты. Рейды продолжаются. Сегодня мы обсуждали возможность ужесточения условий ношения масок. Конечно, только в результате обсуждений будет принято решение», - сказал Пашинян.

Премьер-министр вновь призвал соблюдать антиэпидемические правила, везде носить маску, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию.

В Армении обязательно наличие масок в общественных местах и ношение их в закрытых помещениях.