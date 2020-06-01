Армения и Великобритания обсудили вопросы шаги по углублению двустороннего сотрудничества

По инициативе британской стороны 1 июня состоялся видеозвонок министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с заместителем государственного секретаря Великобритании по вопросам добрососедства и отношениям с Америкой Венди Мортон.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр Мнацаканян поздравил Венди Мортон с назначением и пожелал ей успехов в ее важной миссии.

Обоюдно была выражена готовность предпринять практические шаги по приданию нового импульса армяно-британским отношениям и еще большему углублению двустороннего сотрудничества, в том числе посредством активизации политического диалога на различных уровнях, активизации торгово-экономических связей, стимулирования контактов между людьми.

Зограб Мнацаканян и Венди Мортон обменялись мнениями о проблемах, связанных с новым типом коронавируса, и о мерах, принятых для их решения как на глобальном, так и на национальном уровне. Министр Мнацаканян подтвердил готовность правительства Армении продолжить масштабные реформы, направленные на дальнейшее укрепление демократии, прав человека и верховенства закона.

В ходе видеозвонка был затронут ряд вопросов международной и региональной повестки.