КРОУ предложила «Газпром Армения» оставить действующие тарифы без изменений

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) рассмотрела запрос компании «Газпром Армения» о пересмотре тарифов на газ и предложила оставить неизменным текущий тариф на газ для населения, в том числе для социально уязвимых слоев общества. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе КРОУ.

«Газпром Армения» предложила повысить действующий тариф, установив его на уровне 135 тыс 909,6 драмов за 1000 кубометров природного газа для всех потребителей. Это в том случае, когда в настоящее время тариф для социально уязвимых семей составляет 100 тыс драмов, а для остального населения - 139 тыс драмов. Комиссия предложила оставить действующие тарифы без изменений.