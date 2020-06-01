Делегация Армении посетила Арцах только после сдачи тестов на коронавирус

Пресс-секретарь супруги премьер-министра Армении Анны Акопян Асмик Арутюнян опровергает слухи о том, что премьер-министр и его супруга уехали в Арцах, будучи уже зараженными коронавирусом, и могли заразить других людей на церемонии инаугурации. Об этом Асмик Арутюнян сказала, отвечая на вопрос Арменпресс.

- Сегодня утром, когда премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил, что результаты его теста и тестов членов его семьи были положительными, в разных кругах распространялись слухи о том, что премьер-министр и его супруга уже были заражены во время инаугурации Араика Арутюняна в Арцахе и не исключается, что они могли заразить других гостей.

- Во-первых, посетившие Арцах все члены правительственной делегации Республики Армения сдали тест перед отъездом. Только сотрудники с отрицательными результатами тестов поехали в Арцах. Также отмечу, что премьер-министр Никол Пашинян регулярно сдает тесты.

Что касается инаугурации, то премьер-министр Армении Никол Пашинян и Анна Акопян имели самые тесные контакты в Арцахе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном и членами его семьи.

Сегодня президент Республики Арцах Араик Арутюнян и члены его семьи сдали тесты, ответы были отрицательными.

Следовательно, информация о том, что премьер-министр или его жена были заражены в Арцахе или могли заразить кого-либо, является очередной дезинформацией.

Самочувствие премьер-министра Армении и членов его семьи хорошее.