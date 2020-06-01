Президент Грузии пожелала Николу Пашиняну и его семье скорейшего выздоровления

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его семье скорейшего выздоровления от коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом Зурабишвили написала в своем микроблоге в Twitter.

«Направляю пожелания скорейшего выздоровления Николу Пашиняну и его семье. Поправляйтесь скорее», - написала президент Грузии.

Sending my wishes for a speedy recovery to @NikolPashinyan and his family. Get well soon! — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 1, 2020

1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook объявил, что он и его семья заражены коронавирусом, и что результаты их тестов были положительными. Семья премьер-министра изолирована, Пашинян будет работать удаленно.