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Президент Грузии пожелала Николу Пашиняну и его семье скорейшего выздоровления

Президент Грузии пожелала Николу Пашиняну и его семье скорейшего выздоровления

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его семье скорейшего выздоровления от коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом Зурабишвили написала в своем микроблоге в Twitter.

«Направляю пожелания скорейшего выздоровления Николу Пашиняну и его семье. Поправляйтесь скорее», - написала президент Грузии.

1 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook объявил, что он и его семья заражены коронавирусом, и что результаты их тестов были положительными. Семья премьер-министра изолирована, Пашинян будет работать удаленно.


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