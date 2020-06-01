Спикер НС Армении принял в Ереване председателя парламента Арцаха

Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян 1 июня встретился с председателем НС Республики Арцах Артуром Товмасяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя новоизбранного спикера НС Арцаха, А.Мирзоян выразил уверенность, что деятельность А.Товмасяна в новом статусе будет еще более продуктивной, и в этом аспекте работа парламентов двух армянских государств существенно выиграет.

Председатель НС Республики Арцах подчеркнул, что и в законодательном поле, и на арене политических дебатов у обоих государств налицо сложившиеся традиции, нуждающиеся в еще большем обогащении. В этом контексте он отметил важность работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Армении и НС Республики Арцах, взаимодействия постоянных комиссий.

Председатель НС Республики Арцах отметил, что посредством состоявшихся в Арцахе общегосударственных выборов в парламенте произошла революция, заверив, что новоизбранное НС заинтересовано в максимальной эффективности сотрудничества с законодательным органом Армении.

«Арцах будет в безопасности лишь при стабильной Армении и сильной Диаспоре», - констатировал А.Товмасян. Он убежден, что успех обязательно будет зафиксирован в том случае, если будет обеспечена поддержка всего армянства в трех повесточных вопросах – Арцахской проблеме, признании Геноцида армян и безопасности.

А.Мирзоян в свою очередь высоко оценил нынешний уровень межпарламентского сотрудничества и согласился, что все проблемы могут и должны преодолеваться совместными усилиями. «Армения и Арцах – части Родины, и мы должны идти вперед по единой повестке», - отметил председатель НС Армении.

Стороны обратились к задаче дальнейшего совершенствования навыков аппарата НС Арцаха, и в этом контексте подчеркнули важность установления тесных контактов на уровне руководителей аппаратов двух парламентов, обмена опытом.