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Армянские вооруженные силы никогда не нападают первыми; пресс-секретарь МО

Армянские вооруженные силы никогда не нападают первыми; пресс-секретарь МО

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян, коснувшись распространяемого в социальных сетях видео и утверждений о том, что армянская сторона уничтожила азербайджанскую военную технику в направлении Нахиджевана, отметила, что армянские вооруженные силы никогда не атакуют первыми. Об этом Степанян сказал в беседе с Арменпресс.

«Мы не комментируем происхождение этого видео или действия армянских Вооруженных сил, могу только сказать, что армянские вооруженные силы никогда не атакуют первыми, мы адекватно реагируем на действия и провокации противника», - сказала Степанян.

Сайт Infoteka24.ru пишет, что уничтожена военная техника азербайджанской армии в направлении Нахиджевана. В результате провокации противника и ответных действий уничтожена одна единица. Армянские вооруженные силы полностью контролируют ситуацию на армяно-азербайджанской границе в направлении Нахиджевана.


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