Араик Арутюнян принял Самвела Бабаяна

1 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял новоназначенного секретаря Совета безопасности Республики Арцах Самвела Бабаяна. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент Арутюнян отметил, что он ожидает активной работы, подчеркнув, что новоназначенный секретарь Совбеза в месячный срок должен представить предложения относительно нового устава и новой структуры Совета безопасности Республики Арцах.

“Совет безопасности должен стать одним из тех звеньев государственного управления, где будут обсуждаться проблемы, волнующие наше население. Совместными усилиями мы должны попытаться претворить в жизнь меморандум, подписанный между нашими двумя политическими силами”, - отметил А. Арутюнян.

Поблагодарив за оказанное доверие, Самвел Бабаян отметил, что он сделает все возможное для реализации всех пунктов этого меморандума. По его словам, основное внимание будет сосредоточено как на безопасности и гражданской обороне, так и на решении социально-экономических проблем.