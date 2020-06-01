У нас есть обязательства перед нашими младшими гражданами: Арарат Мирзоян

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян поздравил с Международным днем защиты детей, напомнив, что государство и общество имеют обязательства перед детьми. Как передает Арменпресс, об этом Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

“Этот день календаря, 1 июня, должен стать поводом не только для того, чтобы уделять дополнительное внимание малышам, любить их, восхищаться и радоваться ими, но и еще раз напомнить, что мы, как государство и общество, имеем обязательства по отношению к нашим младшим гражданам. Каждый раз, когда мы желаем нашим детям счастливого детства, мы должны помнить, что главным залогом этого является полная защита их прав - от качественного образования до социальных и здравоохранительных гарантий”, - написал Мирзоян.

Председатель Национального собрания отметил, что обеспечение и защита прав детей намного больше, чем просто защита детей.

“Это залог того, что наши граждане завтра станут заботливыми членами нашего общества и будут защищать права и других уязвимых групп - женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью, стремясь иметь более заботливое, более дружное, более защищенное общество. Это залог того, что мы сами рядом с детьми будем стараться быть лучше и добрее. Дорогие дети, поздравляю Вас с праздником! Спасибо только за то, что Вы есть”, - отметил Арарат Мирзоян.

Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Праздник был принят в Париже Международной женской демократической федерацией в 1949 году. Этот день впервые был отмечен в 1950 году.