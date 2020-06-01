В рамках 18-й программы за содействием обратилось около 73% бенефициаров

В рамках 18-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса в апреле 2020 года в результате оценки ежемесячных расчетов подоходного налога и социального платежа бенефициарами мероприятия были признаны 12 227 налогоплательщиков. По состоянию на 1 июня заявки на содействие подали 8 923 бенефициара, или около 73%. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Комитета государственных доходов Армении, по их линии комитет уже подготовил платежные поручения (на сумму около 1,7 млрд драмов) и суммы содействия были переданы на банковские счета налогоплательщиков.

Комитет государственных доходов напоминает, что в рамках 18-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса крайний срок подачи заявлений (уточненных), отправляемых посредством электронной системы представления отчетов КГД Армении, установлен по 10-го июня 2020 года включительно.

“Учитывая вышеизложенное, просим налогоплательщиков, которые получили на своей личной странице уведомление от электронной системы представления отчетов комитета государственных доходов (относительно того, что они являются бенефициарами 18-го мероприятия) и желают воспользоваться программой содействия, представить заявления на получение единовременного гранта в указанный срок”, - говорится в сообщении КГД.

Комитет одновременно предлагает при заполнении заявлений обратить внимание на правильность следующих данных: