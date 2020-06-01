Президент Казахстана пожелал Пашиняну скорейшего выздоровления

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев пожелал премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну скорейшего выздоровления от коронавируса. Как передает Арменпресс, Токаев разместил пожелание Пашиняну в своем микроблоге в Twitter.

“Желаю скорейшего выздоровления премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Уверен, что с присущей ему жизненной силой он сможет преодолеть болезнь и вернуться к деятельности на благо дружественной Армении”, - написал Касим-Жомарт Токаев.

Желаю скорейшего выздоровления Премьер-министру Армении Н. Пашиняну @NikolPashinyan. Уверен, с присущей ему жизненной силой он сможет преодолеть болезнь и вернуться к деятельности на благо дружественной Армении. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 1, 2020

1 июня в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и его семья заражены коронавирусом, результаты их тестов на коронавирус были положительными. Семья премьер-министра Армении изолирована в правительственном особняке.

Норайр Шогикян