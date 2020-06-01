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Число жертв коронавируса в Африке превысило 4 000 человек

Число жертв коронавируса в Африке превысило 4 000 человек

Число жертв новой коронавирусной инфекции в Африке превысило 4 000 человек, число случаев заражения более 144 700.

Как передает Арменпресс со ссылкой на “РИА Новости”, об этом сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, с начала эпидемии на Африканском континенте выявлено 144 702 случая заражения коронавирусом, 4 149 больных скончались. Выздоровели 61 164 заболевших.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Южно-Африканской Республике - 32 683, в Египте - 23 449, в Нигерии  -10 162, в Алжире - 9 394. Больше всего летальных исходов от COVID-19 в Египте - 913,  в ЮАР - 683 и в Алжире - 653.

Подготовила Лилит Демурян


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