Артур Ванецян избран председателем партии «Родина»

Состоялся внеочередной съезд партии "Родина".

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы партии, в повестку дня съезда были включены вопросы выборов председателя партии, совета и контрольных органов, а также вопросы уставных и программных изменений.

На внеочередном съезде Артур Ванецян был единогласно избран председателем партии "Родина". Был сформирован совет партии в составе 9 человек: Артур Ванецян, Хачик Галстян, Жасмен Асрян, Ара Саакян, Роберт Арутюнян, Армина Дарбинян, Арсен Бабаян, Сос Акопян, Нарине Адонц, а также ревизионная комиссия (председатель Завен Акопян), утверждены уставные и программные изменения.

Партия «Родина» будет действовать в правоцентристском политическом поле.