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Артур Ванецян избран председателем партии «Родина»

Артур Ванецян избран председателем партии «Родина»

Состоялся внеочередной  съезд партии "Родина".

Как сообщили  Арменпресс из  пресс-службы партии,  в повестку дня съезда были включены вопросы выборов  председателя партии, совета и контрольных органов, а также вопросы уставных и программных изменений.  

На внеочередном  съезде    Артур Ванецян был единогласно избран председателем партии "Родина". Был сформирован совет партии в составе 9 человек: Артур Ванецян, Хачик Галстян, Жасмен Асрян, Ара Саакян, Роберт Арутюнян, Армина Дарбинян, Арсен Бабаян, Сос Акопян, Нарине Адонц, а также ревизионная комиссия (председатель Завен Акопян), утверждены уставные и программные  изменения.

Партия «Родина» будет действовать в  правоцентристском политическом поле.


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