У нас есть политическая воля для внедрения системы декларирования доходов физических лиц: премьер  

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня в правительстве состоялось совещание по внедрению системы декларирования доходов физических лиц в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в обсуждении приняли участие руководители соответствующих государственных ведомств, депутаты заинтересованных комиссий Национального Собрания.

В связи с данной темой премьер-министр Пашинян отметил: “Уважаемые коллеги, мы собрались для обсуждения нашей повестки дня и графика внедрения системы декларирования доходов физических лиц в Армении. Реализуется также ряд важных законодательных инициатив, которые приведут к значительным изменениям в нашей налоговой системе и в области декларирования доходов в целом. Я хочу, чтобы мы констатировали, для чего делаются эти изменения и какой цели они будут служить.

По сути, эти изменения осуществляются для увеличения потенциала нашего государства, Республики Армения, и посредством этих систем отношения между гражданами и государством должны быть существенно изменены. И я думаю, что эти инициативы должны изменить в целом, я хочу еще раз подчеркнуть это, наше восприятие и представление о государственном бюджете Республики Армения. По сути, государственный бюджет Республики Армения является той валовой суммой, национальным государственным карманом, в котором накапливаются и из которых расходуются средства. И когда по разным поводам понятным и справедливым образом поднимаются различные экономические, социальные, инфраструктурные вопросы, мы все должны констатировать, что время, скорость и качество решения этих проблем зависят от того, какой потенциал имеет наша республика и государство, в каких отношениях находятся граждане и правительство и насколько прозрачно действуют правительство и граждане.

Мы знаем, что в течение многих лет граждане Республики Армения справедливо требовали и продолжают требовать от правительства Армении прозрачности. Я думаю, что наше правительство работает очень прозрачно в этом отношении, более прозрачно, чем какое-либо правительство Армении в прошлом, но мы будем продолжать двигаться вперед в этом процессе прозрачности деятельности правительства.

С другой стороны, я думаю, что, в конце концов, прозрачность должна стать национальным менталитетом, потому что, в конце концов, члены правительства не рождаются с таким статусом. Они являются гражданами, и принятие правил прозрачности в гражданской жизни должно помочь всем нам, чтобы в будущем, независимо от того, какой у нас статус или в каком статусе мы работаем, эта прозрачность стала обычным явлением.

Поэтому я думаю, что очень важно, чтобы у нас была политическая воля для последовательной реализации всех этих изменений. В данное время есть два фундаментальных изменения: одно из них - предложенная нами новая система налогообложения имущества, второе - введение системы декларирования доходов физических лиц. В важности и необходимости этой системы мы убедились в контексте реализации наших антикризисных программ, когда столкнулись с такой ситуацией, в которой иногда невозможно понять, в конце концов, кто социально незащищен, а кто социально защищен, кто реально нуждается в помощи государства в размере 60 тыс или 100 тыс драмов, а кто не нуждается. И мы столкнулись с ситуацией, когда люди, которые явно не нуждались в этой помощи, получали ее, а люди, которые нуждались в этой помощи, не получали ее.

И мы констатировали, что если бы у нас был общий механизм декларирования доходов, по сути, мы бы не сильно мучались, и список наших граждан, которые нуждаются в помощи, нам был бы известен в результате всего лишь 1-2 компьютерных операций. У нас был бы этот список с именами-фамилиями, номерами телефонов, адресами, что облегчило бы оказание этой помощи, потому что, констатируем, мы потратили недели всего на несколько программ, чтобы найти тех людей, которым мы должны были дать эти деньги. Это, в свою очередь, привело к дополнительным осложнениям, тем более что, как я уже сказал, мы не уверены в том, что нашли именно тех людей, которых должны были найти, в ряде случаев мы не нашли тех людей, кого желательно было бы найти.

Так что, действительно пришло время внедрения системы декларирования доходов физических лиц в Республике Армения. Нам нужна очень серьезная политическая воля для проведения таких реформ, и у нас есть эта политическая воля”.

Затем было представлено общее описание системы декларирования доходов физических лиц в Армении. Были обсуждены цели внедрения концепции, предлагаемый график, методология подотчетности и контроля, а также налогово-бюджетное влияние.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями, в ходе которого были обсуждены механизмы организации процесса декларирования доходов физических лиц, необходимые законодательные инструменты, особенности декларирования различных групп бенефициаров, формирование культуры индивидуального декларирования, оценка влияния общего декларирования и другие вопросы. Был представлен ряд замечаний и предложений.

Премьер-министр еще раз отметил, что внедрение системы декларирования доходов физических лиц является государственно-ориентированным менталитетом и реформой, направленной на создание адекватного общественного поведения. Никол Пашинян поручил руководителям ответственных ведомств продолжить совместные обсуждения, интенсивно работать с коллегами из парламента с целью выработки взаимосогласованных подходов к эффективному внедрению и функционированию системы.