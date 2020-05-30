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Граждане Китая пока не смогут посещать Армению

Граждане Китая пока не смогут посещать Армению

Соглашение   "Между правительствами РА и КНР об устранении требования въездной визы для обладателей обычных паспортов по принципу взаимности" вновь вступит в силу 1 июня, но граждане Китая пока не смогут посещать Армению.

Об этом Арменпресс сообщила  пресс-секретарь министра   иностранных дел  Республики Армения  Анна Нагдалян.

«Граждане Китайской Народной Республики пока  не смогут посетить Армению до тех пор, пока не будет изменено решение правительства о запрете въезда  иностранцев в Армению», - сказала Нагдалян.

Срок для временного приостановления действия соглашения "Между правительствами РА и КНР об устранении требования въездной визы для обладателей обычных паспортов по принципу взаимности" истекает 31 мая. С 1 июня граждане Армении, имеющие обычные паспорта, будут иметь право выезжать в Китай без визы.

  При планирования поездки граждане Армении до отъезда в Китай должны заполнить соответствующее заявление о состоянии здоровья, а по прибытии в Китай отправиться на 14-дневный карантин в указанном месте за собственный счет", - говорится в заявлении МИД.

 

 

Норайр Шогикян

 

 


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