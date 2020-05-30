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Не участвовавшие в дистанционном обучении ученики могут восполнить пропущенное в течение лета

Не участвовавшие в дистанционном обучении ученики могут восполнить пропущенное в течение лета

Школьники, которые не смогли участвовать в дистанционном обучении в Армении, получат возможность завершить то, что они пропустили,  в течение лета.

Как  передает Арменпресс,  об этом   в  прямом эфире Facebook   заявил министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян.

«Мы собираемся создать возможность для тех,  кто не смог  участвовать в дистанционном обучении. Летом они будут пополнять свои знания в разных школах, чтобы они были готовы к новому учебному году 1 сентября. Когда ученик  пропускает определенный курс, трудно вернуться к  учебному  процессу и воспринимать новые материалы», - сказал Арутюнян.

Все учебные заведения в стране были закрыты с начала марта с целью предотвращения распространения вируса. Занятия проводились дистанционно.

 

 

Лилит Демурян 


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