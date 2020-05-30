Не участвовавшие в дистанционном обучении ученики могут восполнить пропущенное в течение лета

Школьники, которые не смогли участвовать в дистанционном обучении в Армении, получат возможность завершить то, что они пропустили, в течение лета.

Как передает Арменпресс, об этом в прямом эфире Facebook заявил министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян.

«Мы собираемся создать возможность для тех, кто не смог участвовать в дистанционном обучении. Летом они будут пополнять свои знания в разных школах, чтобы они были готовы к новому учебному году 1 сентября. Когда ученик пропускает определенный курс, трудно вернуться к учебному процессу и воспринимать новые материалы», - сказал Арутюнян.

Все учебные заведения в стране были закрыты с начала марта с целью предотвращения распространения вируса. Занятия проводились дистанционно.

Лилит Демурян