Известна дата чартерного рейса Москва-Ереван

Чартерный рейс Москва-Ереван компании «Ред Вингс», намеченный на 31 мая из аэропорта «Домодедово», состоится в 18:00 часов.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило посольство РА в России.

«Чтобы избежать очередей, зарегистрированные граждане, с которыми был установлен телефонный звонок и которые подтвердили свою готовность уйти, могут приобрести билеты на этот рейс в кассе N 94 аэропорта «Домодедово» 30 мая (с 09:00 до 22:00) и 31 мая с 09:00 до 14:00. Стоимость авиабилета составляет 13 тысяч рублей.

Багаж - 23 кг (одна штука), ручная кладь - 8 кг (одна штука). Обращаем ваше внимание, что билеты для детей до двух лет бесплатны (без багажа).

Регистрация начнется 31 мая в 15:00 (регистрационные столы: 23-33)», - говорится в сообщении.

Посольство также опубликовало имена уезжающих и зарегистрировавшихся на этот рейс (до 1351 номера).