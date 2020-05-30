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Военной полиции США поручено готовиться к отправке в Миннеаполис

Военной полиции США поручено готовиться к отправке в Миннеаполис

Пентагон получил указание направить войска в Миннеаполис, чтобы протестовать против убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает  ИА Associated Press.

По сообщениям СМИ, подразделения Северной Каролины и Нью-Йорка должны быть готовы достичь Миннеаполиса в течение четырех часов, а подразделения Колорадо и Канзаса должны быть готовы в течение 24 часов.

Протесты также проходят в Лос-Анджелесе и Детройте. Полиция в   пятницу разогнала  митинг в  Лос-Анджелесе, ообъявив  его незаконным, в результате чего сотни протестующих были убраны на грузовиках,  а  в Детройте погиб кк  минимум один человек.

Массовые протесты и беспорядки разразились в городах США после того, как в Интернете появилось видео, на котором полиция, надавив сапогом горло  убила Джорджа Флойда, который заплатил за   товары в магазине фальшивыми деньгами. В Миннеаполисе был объявлен комендантский час.


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