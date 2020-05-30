Время в Ереване: 11:07:36,   30 Май

29 мая полиция выявила 1251 случай нарушения правил чрезвычайного положения

29 мая полиция выявила 1251 случай нарушения правил чрезвычайного положения

Внешняя служба подразделений   полиции РА действует на всей территории республики в  чрезвычайном режиме.

Как  передает Арменпресс, полиция РА выступила с заявлением по этому поводу.

«Одновременно  в разных административных округах принимаются специальные меры, обеспечивающие эффективный контроль за выполнением требований решений Коменданта. В целом на сегодняшний день было составлено 16 492 протокола о нарушении правил правового режима чрезвычайного положения, и 1251 случай нарушений был выявлен в ходе   службы в  чрезвычайном режиме  29 мая. Соответствующие протоколы составлены по всем  фактам нарушений.

Кроме того, полицейские отряды в сотрудничестве с другими министерствами и ведомствами, проводят эффективные проверки во дворах, в местах самоизоляции и изоляции, во время похорон и панихид, а также в государственных и частных учреждениях. Сегодня с раннего утра проводятся интенсивные проверки в рамках экстренной службы в административных округах столицы Кентрон, Эребуни и Норк-Мараш. Уважаемые граждане, служба в  чрезвычайном режиме․ Соблюдайте правила чрезвычайного положения», - говорится в заявлении.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации