29 мая полиция выявила 1251 случай нарушения правил чрезвычайного положения

Внешняя служба подразделений полиции РА действует на всей территории республики в чрезвычайном режиме.

Как передает Арменпресс, полиция РА выступила с заявлением по этому поводу.

«Одновременно в разных административных округах принимаются специальные меры, обеспечивающие эффективный контроль за выполнением требований решений Коменданта. В целом на сегодняшний день было составлено 16 492 протокола о нарушении правил правового режима чрезвычайного положения, и 1251 случай нарушений был выявлен в ходе службы в чрезвычайном режиме 29 мая. Соответствующие протоколы составлены по всем фактам нарушений.

Кроме того, полицейские отряды в сотрудничестве с другими министерствами и ведомствами, проводят эффективные проверки во дворах, в местах самоизоляции и изоляции, во время похорон и панихид, а также в государственных и частных учреждениях. Сегодня с раннего утра проводятся интенсивные проверки в рамках экстренной службы в административных округах столицы Кентрон, Эребуни и Норк-Мараш. Уважаемые граждане, служба в чрезвычайном режиме․ Соблюдайте правила чрезвычайного положения», - говорится в заявлении.