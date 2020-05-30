Армен Саркисян поздравил президента Хорватии с Днем государственности

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил поздравительное послание Президенту Республики Хорватия Зорану Милановичу по случаю Дня государственности страны.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

«Надеюсь, что армяно-хорватское межгосударственное сотрудничество будет и далее укрепляться и развиваться — на благо наших народов, чему в значительной степени будет способствовать реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС», - говорится в сообщении.

Президент Армен Саркисян пожелал Зорану Милановичу крепкого здоровья и всего наилучшего, а дружелюбному народу Хорватии — мира и благоденствия.